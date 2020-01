Auguri a Vincenzo Ceripa per i 70 anni: portò il Cerveteri in C2 - Terzo Binario News

Vincenzo Ceripa compie 70 anni, spegne le fatidiche candeline oggi 15 gennaio .

Un compleanno che l’ex allenatore del Cerveteri, su tutti, condividerà con famigliari, nipoti e amici. Veianese di nascita, ma cerveterano di adozione, cresce nella provincia di Viterbo ma presto, da giovanissimo, si trasferisce nella città in cui ha costruito famiglia, lavoro e tante fortune sportive. Il legame con il pallone, in particolare, matura a Cerveteri dove da allenatore conquista la storica promozione in serie C2 nel 1991. Guida anche le panchine di Trevignano, Ladispoli, Civitavecchia e Castrense e dopo anni di inattività per una scelta di cuore decide di ritornare ad allenare il Cerveteri in Prima categoria nel 2009 conquistando la vittoria del campionato. Una vita dedicata al calcio, passione per la quale ha studiato ispirandosi ai migliori allenatori degli anni novanta. Oggi è arrivato a festeggiare un compleanno importante, pieno di speranze e ricordi. E di lunga vita, auguri Mister.