Auguri a Efisio Corriga, il "crocerossino" instancabile di Ladispoli - Terzo Binario News

“A Ladispoli in tanti conoscono Efisio Corriga, non foss’altro perché da 48 anni si dedica infaticabilmente per aiutare i cittadini del Litorale, supportandoli nelle emergenze e nei disagi, non solo come volontario della Croce Rossa, ma anche in collaborazione con altre Associazioni umanitarie del territorio.

Oggi Efisio compie gli anni ed è un traguardo importante per la sua vita e per la lunga e costante militanza nel sociale, che ancora continua.

A lui in questo giorno vanno gli abbracci e gli auguri di tutti noi”.

Gli amici