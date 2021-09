Audizioni per il Coro della Filarmonica di Civitavecchia - Terzo Binario News

Dal 13 settembre, presso la Chiesa della Morte a Civitavecchia, ogni lunedì e venerdi, dalle 21 alle 22.30 la Filarmonica di Civitavecchia , in concomitanza con lo svolgimento delle prove, apre le sue porte alle audizioni per tutti coloro che desiderano partecipare all’attività del Coro.

“Saranno rispettate tutte le regole anti contagio da Coronavirus” – spiega il Presidente dell’Associazione Giorgia Gallinari – “ ed è per questo che gli interessati devono superare un primo piccolo scoglio : prenotarsi tramite messaggio whatsapp al numero 328 02 50678 oppure scrivendo una e-mail a filarmonicacivitavecchia@gmail.com o ,ancora, sulla pagina Facebook della Filarmonica di Civitavecchia.

Cerchiamo voci maschili (bassi, baritoni, tenori) in una fascia di età molto ampia compresa tra i 18 ed i 70 anni. Inoltre la parola audizioni non deve scoraggiare o spaventare, sono importanti per dare la possibilità al Maestro Riccardo Schioppa, Direttore del Coro, di poter conoscere e valutare le voci per valorizzarle al meglio ed inserirle nella sezione più adatta.

Non è un esame e anche se la capacità individuale è sempre apprezzata, la cosa più importante in un Coro è sempre l’amalgama del gruppo. Il Coro della Filarmonica di Civitavecchia non ha mai cessato la sua attività, anche nel periodo più difficile del lockdown, cercando di adattarsi alla nuova situazione e andando avanti. Pertanto, ripetiamo l’invito a tutti coloro che ora stanno riprogrammando i loro impegni per l’anno , che amano la musica e la socialità a farsi avanti e a prenotarsi” conclude Giorgia Gallinari , lei ci crede, ora sta a chi è un po’ dubbioso ed incerto crederci.