Audiovisivo, due bandi di Cna Sostenibile per la formazione gratuita di disoccupati - Terzo Binario News

La Regione Lazio scommette, e investe, sull’audiovisivo, comparto che ha già un posto di assoluto rilievo nel sistema delle industrie culturali e creative ed è stato indicato tra gli strumenti di rilancio del territorio regionale sulla scena internazionale.

Ma certo si pone, anche in questa realtà, il tema del rinnovamento e del rafforzamento della competitività, dunque dell’aggiornamento delle competenze. Ed è a questa esigenza che risponde il nuovo progetto formativo di CNA Sostenibile, cofinanziato dall’Unione Europea (Por Fse 2014-2020).

La società del sistema CNA con sede a Viterbo ha appena pubblicato i bandi per l’ammissione a due corsi gratuiti, entrambi di 160 ore, rivolti a disoccupati: uno ha come titolo “Video marketing e crossmedialità”, l’altro “Project management e fund raising per l’innovazione e l’internazionalizzazione”.

Nel primo caso, la figura professionale rientra nel profilo di “tecnico commerciale – marketing”: l’intervento è mirato a formare un operatore capace di ideare, realizzare e diffondere prodotti video e crossmediali che traducano gli obiettivi strategico – commerciali di marketing individuati analizzando il mercato/target di riferimento, con particolare attenzione a quello estero. La masterclass di specializzazione prevista dal programma del corso sarà infatti dedicata al tema “I mercati esteri come obiettivo di business”.

La proiezione internazionale è una delle condizioni per la crescita del settore. A supporto dell’apertura ai mercati esteri e dell’innovazione – le due scelte strategiche sono connesse -, opererà anche la figura che sarà formata nell’altro corso, legata al profilo di “tecnico della gestione di progetti – project manager”. Figura che dovrà essere in grado di redigere e gestire un progetto, in particolare nel comparto dell’audiovisivo, nonché di individuare i canali di finanziamento, sia pubblici che privati, per realizzarlo. “Innovazione tecnologica come strategia competitiva” è l’argomento che verrà approfondito nella masterclass: saranno esplorate le opportunità connesse all’introduzione di nuove tecnologie nella produzione audiovisiva.

“L’audiovisivo, con le sue 2.200 imprese, costituisce nel Lazio una realtà economica vivace, con prospettive di crescita legate all’acquisizione di nuove competenze. Il nostro progetto – spiega Luana Melaragni, responsabile di CNA Sostenibile – tiene conto dei fabbisogni espressi dagli stessi imprenditori in relazione a un contesto sempre più globalizzato e vuole offrire una risposta a due delle richieste emerse, che riguardano la formazione di esperti nel marketing e nella gestione dei diversi strumenti di comunicazione così come di operatori specializzati non solo in progettazione ma nella raccolta di fondi per le produzioni. E’ chiaro che, sebbene i contenuti della formazione riguardino in modo specifico l’audiovisivo, queste figure sapranno spendere le competenze acquisite anche in altri settori”.

I corsi si terranno nelle aule di CNA Sostenibile. Possono parteciparvi, come si è detto, solamente disoccupati/inoccupati, purché abbiano un’età di almeno 18 anni e siano in possesso di un diploma di scuola media superiore

Le domande di ammissione devono essere presentare entro le ore 17 del 18 novembre.

Info: CNA Sostenibile, a Viterbo, in via dell’Industria snc (località Poggino). Telefono:0761.1768398- formazione@cnasostenibile.it.