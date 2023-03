Attivisti M5s: "La Sagra della Frittella di Civitavecchia è un'occasione persa" • Terzo Binario News

“La scorsa settimana c’è stata la sagra della zeppola e del maritozzo, ma molti commercianti locali si sono giustamente infuriati perché sono venuti a conoscenza di questa iniziativa solo pochi giorni prima del suo inizio, tramite la stampa o per sentito dire.

Un dato di fatto è la totale assenza di coordinamento comune/cittadini, nessuno si è degnato di avvisare i nostri imprenditori, i quali avrebbero potuto valorizzare le tante eccellenze locali.

Cosa dovrebbe fare un assessore al commercio se non coordinarsi con gli organizzatori per coinvolgere le attività cittadine?

Dopo le disparità di trattamento nei confronti degli operatori del mercato, l’amministrazione del fare poco, male e per pochi intimi colpisce ancora. Come a livello nazionale, la maggioranza di centrodestra si conferma fenomenale in campagna elettorale, quanto triste e inadeguata alla prova dei fatti”.

Attivisti M5S