Attivisti M5s Civitavecchia: "D'Ottavio bugiardo, rivendica lavori della passata amministrazione" - Terzo Binario News

“Il Co-vid non ferma le bugie di D’Ottavio. Finora si era sempre parlato del COVID come di un virus che colpisce prevalentemente i polmoni, ma a quanto pare dobbiamo constatare anche la sua enorme dannosità per quanto riguarda la memoria.

Ci riferiamo, in particolare, alle dichiarazioni dell’Assessore ai lavori pubblici D’Ottavio, il quale, in una recente intervista, ha tenuto a sottolineare i progressi nel campo dei lavori pubblici, rivendicando la paternità di opere che sono invece da ricondurre alla precedente amministrazione a 5 stelle, tra cui l’operazione di revisione dello snodo di Porta Tarquinia, la rotatoria di via Adige, i marciapiedi di via Galilei, l’intervento di ripristino di strada e marciapiede su via Terme di Traiano, nonché tutti i lavori sul depuratore di Fiumaretta.

Inutile sembra dover dare prova di quello che stiamo affermando, poiché tutto è riconducibile ai numerosi atti amministrativi che si sono succeduti dal 2015 al 2019 sotto l’Amministrazione Cozzolino, facilmente reperibili e consultabili da chiunque.

Inoltre aspettiamo ancora che l’Assessore si degni di rispondere all’Interrogazione presentata tempo addietro dal gruppo consigliare dal M5S, sull’impiego di risorse pubbliche per la riparazione di guasti al servizio idrico di competenza di ACEA, e che rassicuri la città intera sullo stato in cui versa lo Stadio del Nuoto, dato che, ricordiamo, nonostante siano state stanziate nel previsionale oltre 150.000 € per manutenzioni strutturali, a breve lo stesso riaprirà senza che nel frattempo sia stato iniziato alcun lavoro. Siamo sicuri che sia agibile? E se lo fosse, che cosa ci hanno fatto con quei soldi?

Attivisti M5S Civitavecchia