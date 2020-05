Attivisti grillini di Civitavecchia contro il Pincio sulla revoca del porta a porta in zona 2 - Terzo Binario News

Con la deliberazione numero 47 del 30.4.2020 la Giunta ha stabilito che dal mese di luglio verrà revocato il porta a porta in tutta la zona 2 (che parte dalla mediana e comprende tutte le periferie cittadine) e verrà sostituita con la raccolta differenziata su sede stradale.

In buona sostanza, in tutta la zona 2 torneremo a vedere lo scempio dei cassonetti che con molta probabilità torneranno a tracimare rifiuti indifferenziati aumentando il costo del conferimento in discarica e diminuendo così gli introiti della vendita dei rifiuti differenziati (la plastica a Civitavecchia grazie al porta a porta viene venduta a prezzo maggiorato grazie al fatto che viene considerata di alta qualità).

Non ci venissero a raccontare barzellette: nella nostra città, così come nella maggior parte delle zone d’Italia la raccolta differenziata stradale non funzionerà e sarà come tornare ai bidoni indifferenziati ma di colore diverso: infatti chi ci garantisce che i cittadini, proprio ora che si stavano abituando al porta a porta, non torneranno a conferire alla rinfusa creando delle discariche di quartiere? Chi impedirà agli abitanti della zona 1 e dei paesi limitrofi di venire a conferire nelle nostre periferie?

Vorremmo ricordare che a Civitavecchia in pochi mesi i cittadini hanno portato la raccolta pap al 75%, e con l’incentivo in programma della passata amministrazione della “tariffa puntuale” (cioè pagando solo la quantità di rifiuti indifferenziati al costo di ben 170 € a tonnellata)) la percentuale si sarebbe potuta innalzare fino anche all’ 85%.

Nelle città in cui troviamo la raccolta differenziata su sede stradale (quella che vorrebbero applicare nella zona 2) i dati sono ben più modesti e la percentuale di differenziazione dei rifiuti si abbassa attorno al 55% nella maggior parte dei casi e si spinge al 65% nelle città più diligenti.

E’ folle l’idea dei nostri amministratori di tornare anni luce indietro e noi come cittadini ci stiamo organizzando per impedire in tutti i modi che questo scempio diventi realtà. Il Sindaco e la sua Giunta, se non fanno un passo indietro, è meglio che si dimettano subito per il bene di tutti.

Gli attivisti del M5s