Attestati di Cna Sostenibile ai nuovi revisori di veicoli - Terzo Binario News

Si è concluso il percorso articolato in tre moduli che CNA Sostenibile ha avviato all’inizio dell’anno per la formazione degli ispettori dei centri privati autorizzati ad effettuare le revisioni dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi. Sono stati infatti consegnati i primi dieci attestati di frequenza del corso teorico-pratico previsto per il modulo C, relativo all’attività di revisione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Il corso, propedeutico all’esame di abilitazione presso un organismo di supervisione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha avuto una durata di 50 ore: 44 in videoconferenza sincrona e sei ad Acquapendente, presso la linea revisioni dell’Autofficina Rocchi. Era riservato ai responsabili tecnici delle officine e a coloro che avevano frequentato i moduli A (120 ore) e B (176 ore), entrambi riferiti alla revisione dei veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate.

Per lo svolgimento delle attività di revisione, come è noto, in officina deve essere garantita la presenza di un ispettore, il cui compito è quello di sovrintendere alle fasi di verifica durante le operazioni di revisione e di certificare le condizioni dei veicoli.

Riguardo all’estensione della possibilità di operare sui mezzi pesanti alle officine private autorizzate, CNA, che da anni si batte per questo obiettivo, la considera un’opportunità per gli operatori del settore, oltre che una scelta necessaria a tutela della sicurezza stradale, di fronte ai lunghissimi tempi di attesa per la revisione dei mezzi pesanti determinati soprattutto dalle carenze di organico degli uffici periferici della Motorizzazione.

Info sulla formazione degli ispettori: CNA Sostenibile, a Viterbo, in via dell’Industria snc (zona Poggino). Telefono 0761.176831 – 1768308. E-mail: romanelli@cnasostenibile.it.