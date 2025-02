Attacco hacker al sito dell'Adsp Civitavecchia • Terzo Binario News

Dopo quelle di Trieste e Taranto, il gruppo hacker filorusso NoName057(16) ha attaccato i siti di altre autorità italiane oltre al Mit. Fra queste, quella di Civitavecchia.

La piattaforma dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale è “andata giù” come si dice in gergo, qualche ora per poi tornare a funzionare regolarmente.

Secondo i prati del web, che hanno scritto su un profilo X, l’azione sarebbe una rappresaglia per il discorso tenuto all’Università di Marsiglia dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in quell’occasione ha accostato le politiche aggressive di Mosca a quelle del Terzo Reich.