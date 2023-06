“Atmosfere nel Palazzo e nei Giardini” ad Anguillara domani si chiude col doppio concerto di musica elettronica • Terzo Binario News

“Atmosfere nel Palazzo e nei Giardini” ad Anguillara domani si chiude col doppio concerto di musica elettronica

Elettronica al quadrato sabato 10 giugno ad Anguillara per gli ultimi due appuntamenti della manifestazione “Atmosfere nel Palazzo e nei Giardini” in programma ad Anguillara.

Due concerti in una sera tutti dedicati al mondo dell’elettronica. Ad aprire la serata ai Giardini del Torrione il maestro Valerio Moscatelli che si esibirà alle 20 in un concerto di musica elettronica d’ambiente.

Per la formazione di Moscatelli il suono è divenuto più importante della musica stessa, particolare per il quale l’artista trova la sua dimensione in generi musicali come l’ambient, la musica concreta, la classica contemporanea, minimal e sperimentale. In lui l’amore per la musica elettronica si evolve così in una necessità di esprimersi attraverso essa e le macchine, che diventano un’estensione della persona stessa, le performance live sono quindi caratterizzate dalla presenza sul palco di molteplici strumenti e macchine analogiche. Valerio Moscatelli ha alle spalle un grande numero di live set, performance e collaborazioni ad eventi dentro e fuori l’Italia.

Nel 2018 esce il suo primo LP “Tentacoli”, undici tracce per Incoherent Debts records, prodotto che garantisce un ascolto vario e abbraccia molti di quei generi presenti nel bagaglio musicale dell’artista. Sempre nel 2018 esce anche il suo “Infinite Guidelines”, un EP Ambient per Multiple Records. Il suo ultimo lavoro dal titolo “Stress Test” è uscito nel novembre del 2021 per Eklero.

Oltre alla musica, la passione per il sound design vero e proprio e per la post produzione audio, ha permesso all’artista di lavorare a progetti paralleli, come per il cinema, le serie tv, o eventi multimediali per arte, moda e spettacolo

La serata si chiude con un altro appuntamento “elettronico”. Alle 21 infatti sarà la volta di “Fidelia Electronic”. Giacomo Buonarroti e Fabrizio Puccini, insieme ad Amedeo Marini, sono i fondatori del collettivo Fidelia Club, realtà di musica elettronica nata nel 2020, parte integrante del progetto perseguito dall’associazione Fidelia Aps, che ad oggi gestisce il centro culturale Spazio Porta Del Parco di Anguillara. Tra i loro obiettivi la diffusione della cultura della musica elettronica nelle sue diverse accezioni.

“La musica elettronica . sottolinea il direttore artistico Amarilli Nizza – costituisce il punto di arrivo naturale del viaggio che abbiamo intrapreso il 22 aprile.. Si tratta degli sviluppi ultimi delle sette note che, come abbiamo visto, possono essere coniugate in varie forme. Ci piace sottolineare – a manifestazione che volge al termine – che siamo riusciti nell’intento di mettere in relazione il mondo musicale con i luoghi storici. Ci auguriamo che il calendario proposto abbia raccolto il favore del pubblico. Abbiamo avuto – dice ancora – tutti grandi professionisti. Altissimo il livello anche dei due concerti della settimana scorsa con Jarrett Atmosphere di Massimiliano Tisano e la grande musica di tango argentino con i bravissimi CuarteTango”.

“Atmosfere nel Palazzo e nei Giardini” – 22 aprile – 10 giugno – è organizzato e cofinanziato dalla

Città di Anguillara Sabazia e Pro Loco Anguillara. Si avvale del contributo della Regione Lazio ai sensi dell’Avviso pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio – enti locali di cui all’art. 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – enti di gestione delle aree naturali protette – enti pubblici regionali che operino per favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Regione – organi ed istituti del Ministero della Cultura competenti in materia.

Ingresso libero, prenotazione all’indirizzo email atmosferenelpalazzo@gmail.com