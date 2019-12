Atac, approvata la nuova Carta dei Servizi i - Terzo Binario News

E’ stata pubblicata sul sito www.atac.roma.it la nuova “Carta della qualità dei servizi del trasporto pubblico e dei servizi complementari Atac 2019”. Il documento è stato condiviso con l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, le strutture regionali delle Associazioni dei Consumatori Federconsumatori Roma-Lazio, Adusbef, Lega Consumatori Regionale Lazio, Adoc, AeCi e redatto grazie al lavoro di squadra tra l’Azienda dei trasporti, l’Assessorato alla Città in Movimento e quello allo Sviluppo economico.

“La pubblicazione della nuova Carta rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno che Atac sta continuando a mettere per sviluppare la capacità di ascolto dei clienti, monitorare l’adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato e fornire ai fruitori dei servizi uno strumento utile e aggiornato per un uso più consapevole del trasporto pubblico” si legge in una nota.

Il documento è consultabile all’indirizzo: https://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=6685