Astrofili 'in volo' verso Maccarese: la conferenza domenica 26 gennaio - Terzo Binario News

Per la prima volta a Fiumicino una conferenza dedicata ad una scoperta tutta italiana che vede coinvolte diverse associazioni di astrofili. L’evento organizzato con il Patrocinio del Comune di Fiumicino si terrà presso Casa Della Partecipazione in Via Del Buttero a Maccarese il 26 gennaio, alle 18: l’ingresso è libero.

Il 20 dicembre scorso l’AAVSO (American Association Variable Star Observers) ha approvato la scoperta di un nuovo sistema binario ellissoidale nella costellazione dell’Auriga. Questo risultato è stato raggiunto dal Gruppo Astrofili Palidoro, l’Unione Astrofili Italiani & Università di Siena, l’Osservatorio Nastro Verde e il Gruppo Astrofili Galileo Galilei grazie ad un sinergico lavoro di attente misure e di ricerca

I relatori alla conferenza sono Giuseppe Conzo, Mara Moriconi, Paolo Zampolini e Giorgio Mazzacurati. Condurrà la serata Sante Ferretti che si interfaccerà con i relatori per una discussione interessante e piena di sorprese…

