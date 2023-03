Astrid Raykovich è la nuova Presidente della Consulta dei Cittadini Migranti e Apolidi di Cerveteri • Terzo Binario News

Nawal El Mandilli, Presidente uscente, eletta Vicepresidente. Gli auguri di buon lavoro del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti

Astrid Raykovich è la nuova Presidente della Consulta dei Cittadini Migranti e Apolidi di Cerveteri. Ieri, giovedì 9 marzo all’interno della Sala Giunta del Palazzo del Municipio del Comune di Cerveteri, le votazioni. Eletta invece vicepresidente, Nawall El Mandilli, Presidente e Consigliera comunale aggiunta uscente.

“Vorrei ringraziare a tutti membri della consulta che mi hanno eletto all’unanimità Presidente della Consulta – ha dichiarato Astrid Raykovich – grazie della fiducia, devo dire che per me è stata anche una manifestazione di stima ed amicizia da parte di tutti. Credo molto nelle attività della Consulta, credo che possiamo fare un bel lavoro di squadra perché la consulta siamo tutti, tutti noi. Ringrazio la presidente che mi ha preceduta, oggi eletta Vicepresidente Nawal El Mandilli e il nostro giovane segretario Bamba, pieno di idee innovative e naturalmente a tutti i componenti della consulta, senza i quali non sarebbe mai stata possibile questa nuova avventura. Un ringraziamento va anche alla Delegata Lucia Lepore, per il buon lavoro portato avanti sempre in favore della Consulta, a Carmen Rosa, Delegata all’Uguaglianza e al contrasto delle discriminazioni, sempre presente per aiutare e naturalmente un grazie al Sindaco Elena Gubetti. Continueremo a riunirci nelle prossime settimane per pianificare nuove iniziative, tra cui l’apertura di uno sportello per tutta la nutrita comunità apolide di Cerveteri”.

Giunge un augurio di buon lavoro al nuovo Presidente anche da Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri: “Con l’elezione di Astrid Raykovich prosegue l’iter della Consulta dei Cittadini Migranti e Apolidi, che porterà a breve all’elezione del nuovo Consigliere comunale aggiunto, carica fino ad ora ricoperta da Nawal El Mandilli. Si è creato un gruppo di lavoro solido, unito, che così come avvenuto negli anni passati, vuole rappresentare un valore aggiunto per la città e per la nostra collettività. Ad Astrid, il mio più sincero augurio di buon lavoro. Allo stesso modo, rivolgo un in bocca al lupo a tutto il Direttivo della Consulta, certa che il rapporto di collaborazione e cooperazione continuerà a portare ottimi frutti a Cerveteri, per un arricchimento culturale e sociale della nostra città”.