Astrazeneca aggiorna il bugiardino del vaccino - Terzo Binario News

Con la ripartenza delle somministrazioni serve aggiungere informazioni al figlio illustrativo

“L’Ema proporrà di aggiornare la sezione delle avvertenze del bugiardino del vaccino Astrazeneca con gli episodi segnalati” spiega Sabine Straus, presidente del Comitato di valutazione del rischio (Prac) dell’Ema che ha condotto l’analisi.

Questo a seguito del via libera dell’ente europeo alla ripresa della vaccinazione, con aggiornamento del foglio illustrativo.

Si ragiona anche su una campagna di informazione specifica per il pubblico e per gli operatori sanitari «per metterli al corrente delle informazioni raccolte e aiutarli a ridurre il rischio nel caso i pazienti mostrino sintomi sospetti che possano indicare una trombosi».

Il Prac però è giunto anche ad alcune certezze. La prima è la conferma che il vaccino non comporta un maggiore rischio complessivo di trombosi. Gli eventi segnalati sono in numero inferiore rispetto a quanto ci si aspetterebbe di osservare nella popolazione non vaccinata.

Anzi, dato che la formazione di coaguli nel sangue è una frequente conseguenza del Covid, il vaccino in realtà ne diminuisce il rischio nella situazione attuale di elevata circolazione del virus.

Il comitato di valutazione, inoltre, ha escluso eventuali problemi di fabbricazione che avevano inizialmente portato a ritirare dal commercio solo i lotti del vaccino associati alle segnalazioni.

