Astorre, i messaggi di cordoglio da istituzioni e imprenditori • Terzo Binario News

Moltissimi i messaggi di cordoglio pervenuti in ricordo del senatore Bruno Astorre, suicidatosi oggi nel suo ufficio a Roma.

«Siamo tutti sconvolti dalla notizia della scomparsa del sen. Bruno Astorre. A sua moglie Francesca, collega di Frascati, alla famiglia e alla sua comunità politica le mie sentite condoglianze». Così il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.

“Le donne e gli uomini della Compagnia Portuale Civitavecchia sono profondamente sconvolti a addolorati dalla notizia della scomparsa del senatore, amico e compagno, Bruno Astorre.

Un uomo vero, intelligente e simpatico, mai banale, che ha dato moltissimo al nostro porto e al nostro territorio e che non ha fatto mai mancare il proprio aiuto e la propria presenza nei momenti più difficili degli ultimi anni.

Come portuali civitavecchiesi ci stringiamo al dolore dei suoi cari e di tutte le persone che gli volevano bene.

Caro Bruno, che la terra ti sia lieve. Ci mancherai tantissimo…”

Patrizio Scilipoti Presidente Compagnia Portuale Civitavecchia

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa del Senatore Astorre amico sincero e leale”. Commenta così il Presidente di Tekneko, Umberto Di Carlo, la tragica scomparsa del senatore del Pd Bruno Astorre morto questa mattina mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci a Roma. “Lo ricorderò sempre per la sua preparazione e schiettezza”, ha spiegato Di Carlo, “l’ho sentito solo qualche giorno fa e come sempre ci siamo confrontati in modo costruttivo. Quando oggi ho saputo della sua scomparsa sono rimasto attonito”. Tekneko, società che gestisce il servizio di igiene urbana in numerosi comuni dell’Abruzzo, del Lazio, delle Marche e della Puglia, si occupa anche della raccolta differenziata a Frascati, Comune amministrato da Francesca Sbardella, moglie di Astorre. “Il cordoglio mio e di tutto il team di Tekneko va alla moglie Francesca e a tutti i familiari”, ha concluso Di Carlo, “nessuno dimenticherà mai Bruno”.