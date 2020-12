Astorre a Musolino: "Cura shock per rimettere in sesto il bilancio dell'Adsp" - Terzo Binario News

“Buon lavoro a Pino Musolino, che come nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, dovrà fin da subito proporre una cura shock per rimettere in sesto il bilancio dell’ente, dopo la bocciatura del documento di previsione 2021 da parte del Comitato di Gestione e l’astensione del Partenariato”.

E’ quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, membro della Commissione Trasporti di Palazzo Madama, in merito all’insediamento oggi a Molo Vespucci di Pino Musolino, che succede a Francesco Maria di Majo alla presidenza dell’Autorità di sistema portuale.

“La sua professionalità e la sua esperienza all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – aggiunge Astorre – nonché il programma che il manager veneziano ha presentato alle Commissioni Trasporti di Camera e Senato, sono garanzia per il sistema portuale del Lazio, per le imprese e i lavoratori, alle prese con una crisi senza precedenti acuita dalla pandemia Covid-19.

Grazie al presidente uscente, Francesco Maria di Majo – conclude il senatore dem – per il lavoro fatto”.