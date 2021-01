Assotir, il bilancio del 2020 sul Civitavecchia - Terzo Binario News

Il bilancio 2020 di Assotir si chiude con diverse problematiche sul piatto ma anche con qualche soddisfazione.

Ieri, in una conferenza stampa on line con Patrizio Loffarelli, in rappresentanza del Consorzio Trasportatori Civitavecchia, e Claudio Donati, segretario di Assotir a fare gli onori di casa. Ospite illustre, il neo insediato presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Pino Musolino.

È stata l’occasione per chiudere un anno difficile e riaprirne uno nuovo cercando di raccogliere quanto seminato nei mesi scorsi. Si parte dalle grane: allo scoppio della pandemia, erano pronti per partire i corsi di aggiornamento, che si tengono fra febbraio e maggio. “Non c’è stato il tempo né il modo di riorganizzare – spiega Loffarelli – poiché le priorità sono cambiate. E questo vuoto formativo oggi si fa sentire>.

A proposito di priorità cambiate: da Assotir hanno preso carta e penna per avere una interlocuzione con le istituzioni: “Si è chiesto a sindaco e consiglieri un modo per per ripartire subito e, attraverso la commissione Lavoro del Pincio, si è cercato di attuare un principio di priorità per i civitavecchiesi. Fra le stazioni appaltanti individuate hanno risposto solo dalla discarica attraverso la movimentazione terra>. Altra nota dolente, il mezzo milione di euro stanziato dalla Regione per le viacard – al fine di dirottare il traffico pesante dai centri urbani di Civitavecchia e Santa Marinella in A12 – ma mancando le convenzioni con i comuni, i fondi sono ancora bloccati. “Molo Vespucci ha contribuito – riprende Loffarelli – affinché si sviluppassero i protocolli fra le imprese locali e gli interporti, si è discusso della viabilità interna allo scalo per evitare i colli di bottiglia e i problemi legati ai terminalisti per l’arrivo delle merci e non ultima la legalità>.

A questo si aggancia Donati secondo cui “la Commissione Permanente dell’Autotrasporto e la carta dei servizi, proposti da noi, rappresentano un modello da esportare anche in altri porti>. Infine il presidente Musolino si è detto felice di subentrare nella presidenza della Commissione Legalità, puntando su crescita e visione prospettica.