Associazioni pro Ladispoli su Grando: "Ringrazi Trani che gli farà spiegare i fatti" - Terzo Binario News

“Oggi vorremmo provare a dare il nostro contributo riguardo quella che ormai sembrerebbe divenuta quasi una faida personale tra il primo cittadino della nostra Città e un consigliere di opposizione, nello specifico il Dott. Eugenio Trani sul tema della presunta non potabilità dell’acqua in varie zone della nostra Città, che cerchiamo di seguire fin dal primo momento. Leggiamo sul web interventi più o meno estemporanei a difesa della propria fazione come se il fatto in se non fosse di rilevanza ma conterebbe soltanto difendere il proprio schieramento e urlare al giustizialismo contro un rappresentante delle opposizioni che non ha fatto altro che il proprio dovere in funzione del suo mandato elettorale. Anzi, cogliamo l’occasione per invitare i suoi colleghi che siedono negli stessi banchi a prendere posizione in tal senso ed in futuro magari ad emulare tali iniziative.

Fatta questa premessa passiamo ai fatti, visto che anche noi in qualità di cittadini preoccupati ci siamo più volte interessati alla vicenda possiamo iniziare affermando che in diverse occasioni le analisi fatte dalla asl di competenza (unico ente accreditato) riportavano presenza di elementi negativi in varie zone e periodi, consigliando in tal senso di provvedere a fare una ordinanza di non potabilità. Le analisi del laboratorio privato incaricato dalla Flavia Servizi invece fornivano dati diametralmente opposti, con parametri completamente nella norma. Ovviamente è inutile sottolineare quali siano state le uniche analisi pubblicate a disposizione dei cittadini, certamente mai quelle della asl. Magari umilmente aggiungiamo in tal senso anche un suggerimento… non sarebbe il caso di provare a cambiare laboratorio? Ora facciamo un passo indietro e torniamo alle esternazioni del primo cittadino che nel suo comunicato si straccia le vesti e urla al giustizialismo contro di chi lo attaccherebbe soltanto per odio politico. Caro Sindaco, in qualità di cittadini preoccupati per la nostra salute diverse volte abbiamo chiesto chiarezza a lei e chi per lei, (questa una delle tante richieste: Secondo la sua interpretazione i prelievi fatti da ASL presso il Piazzale delle Sirene dove è stata rilevata presenza di batteri coliformi sarebbero stati influenzati da qualcosa di ignoto che potrebbe avere contaminato il prelievo sul posto, per quanto riguarda invece i prelievi fatti sempre da ASL presso Via Don Milani (Zona industriale) il 21/05/2020 dai quali risulterebbero concentrazioni preoccupanti di arsenico avrebbe una teoria per poterci rassicurare? Oppure riguardo il prelievo fatto a fine 2019 in Piazza Odescalchi che ha evidenziato livelli alti di arsenico e fluoruri? Questo addirittura con citazione di recidività rispetto ai precedenti prelievi) non avevamo certo la pretesa che interagiste con noi, non sia mai… magari avrebbe potuto però riferire in consiglio comunale a chi ha il mandato per rappresentarci, ma non rientra nel vostro modus operandi.

Oggi lei dovrebbe ringraziare il Dott. Trani per averle dato la possibilità di spiegare a chi di dovere come si sono svolti i fatti nel dettaglio, dato che noi non abbiamo avuto il piacere di avere la trasparenza più volte richiesta pur essendo parte in causa sia come fruitori dell’acqua fornita che come contribuenti”.

Associazione Ladispoli Al Centro

Associazione Ladispoli Nel Cuore

Associazione Ladispoli Città