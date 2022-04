Associazione "Donna": "Il Comune di Ladispoli valorizzi i beni archeologici per rilanciare economia e turismo" - Terzo Binario News

L’Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli, rappresentata dalla presidente Maria Teresa Corrao, comunica che alcune persone abitanti in Via dei Fiordalisi a Ladispoli hanno chiesto il suo interessamento riguardo i beni archeologici presenti nella città.

Sia quelli in Viale Mediterraneo e sia i vari dislocati in varie altre zone, anche probabilmente di fronte la Santa Chiesa del Sacro Cuore.

Inoltre, la presidente Corrao chiede agli addetti ai lavori del Comune di valutare l’importanza principale di portare alla luce tutti i reperti archeologici che in un modo o nell’altro sono stati sepolti da terra, asfalto, prato e costruzioni varie.

Questo perchè poter mostrare una vasta quantità di reperti antichi attirerebbe molti i turisti che verrebbero a visitare l’immagine della cultura a Ladispoli.

“Ciò – aggiunge l’associazione “DONNA” – porterebbe una nuova linfa vitale a tutti i negozianti, agli stabilimenti balneari, agli alberghi ecc. e sarebbe anche un volano per la cultura della nostra città di Ladispoli. Una vera boccata d’ossigeno per i nostri negozianti, grandi commercianti e piccoli commercianti che sono attanagliati da tante tasse durante la nota chiusura per pandemia Covid, se non addirittura falliti”.