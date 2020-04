Associazione Culturale Euterpe il prossimo 20 aprile compierà 20 anni - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Fondata sull’idea “un conservatorio per tutti”, l’Associazione Culturale Euterpe il prossimo 20 aprile compierà 20 anni.

Due decenni intensi e profiqui durante i quali la sfida di maggiore rilevanza è stata vinta sotto svariati profili. La sintesi dell’efficacia del metodo Euterpe ovverosia l’inclusione e la valorizzazione delle diversità dei più deboli trova forma tangibile nell’Orchestra Inclusiva Euterpe impegnata con successo in molti concerti ed eventi musicali tra i più prestigiosi si evidenzia l’ultimo tenutosi presso l’aula Nervi lo scorso 16 Novembre, alla presenza del Santo Padre. Fanno parte di tale innovativa esperienza Jad, Fabiana, Francesca, Antonio, Gioia, Federico, Giulia, Diana, Mattia, Mary, Matteo, Niccolò, nostri maestri di vita.

Il metodo Euterpe, aggiudicatario di un premio speciale da parte dell’UNESCO, è, tra l’altro, oggetto di una ricerca scientifica presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nell’attuale situazione emergenziale, la duttilità del metodo Euterpe congiuntamente all’amore che muove tutti i soci attivi, hanno consentito di garantire una continuità on line ai ragazzi dell’associazione i quali nonostante tutto, stanno fruendo di un servizio offerto con l’intento di migliorare la qualità della nuova ed inaspettata quotidianità, mentre la ricerca in corso presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ricalibrata e rimodulata a fronte gli eventi noti a tutti, prosegue a ritmo sostenuto in favore dei più piccoli nella speranza che in un futuro, non troppo lontano, possano usufruirne in numero sempre maggiore .