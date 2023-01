Associazione Culturale Donna di Ladispoli analizza da dentro il mestiere del vigile del fuoco • Terzo Binario News

“L’Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli (Roma), rappresentata dalla Presidente Maria Teresa Corrao, comunica che avendo conferito una Delega all’associata Paola Laconi per guardare da vicino il delicato mestiere dei Vigili del Fuoco ma più che mestiere possiamo definirlo una missione e pertanto alla nostra Delegata gli abbiamo chiesto di scrivere in modo dettagliato la passione, gli hobby nonché i veri sentimenti di coloro che hanno la missione di Vigili del Fuoco ma anche i sentimenti delle loro famiglie che abbracciano questa missione.

“La passione , un hobby , non ti stanchi mai sei lì che esegui il tuo sapere , che sia un dipinto , o in cucina, è passione. La passione può essere un tuo compagno o compagna, l’amicizia , ma se ti capita un mestiere hai vinto per sempre. Il mestiere è come stare sempre in ferie , sempre in vacanza , questo diceva mio padre, se ti piace il tuo lavoro è essere per sempre felici e completi.

Ci sono mestieri che durano tutta la vita , come gli attori, ma ci sono mestieri che possono spezzare la tua vita , questa si chiama oltre che passione, l’amore per la vita altrui, rischiare la propria vita per altri individui , la polizia i carabinieri , i medici.

Ma c’è un mestiere che fa da 360° e comprende il tutto , riassume in un mestiere sia la vita altrui che animali che la natura la salute , gli incendi soprattutto e non ci pensiamo mai , ” VIGILI DEL FUOCO” Lavorano in ampia gamma di colori , ed ogni tanto ricordasse de loro non dovremmo mai e poi mai dimenticarlo. Molti morti , per salvare la vita, la natura, l’uomo , mai dimenticasse cosa hanno fatto pe noi. Senza contare che dietro di loro ci sono persone che lo amano, che sia la moglie che sia una mamma, un padre i figli e loro faticosamente appoggiano la loro pazzia di essere nel rischio ogni giorno , ogni sera , ogni notte , ogni secondo. Le paure quando squilla il telefono la paura e il terrore di rispondere si assume un’ atteggiamento di coraggio di speranza che non sia quello che pensano, un respiro profondo si sentono mancare il sangue sembra gelarsi nel corpo …….eeee…….si risponde con grande fatica. Molte volte sono amici, ma a volte sono chiamate di allerta e disperazione. Solo a tal pensiero mi manca l’aria mi sento male perché immagino la loro disperazione. Pregando Santa Barbara che li protegga per sempre e che sia sempre al loro fianco ,prego per loro , e a Santa prediletta e amorevole madre e sorella dei “VIGILI DEL FUOCO”.

L’Associazione Culturale “DONNA”