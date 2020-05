Assobar a Grando: "Non tutti gli esercizi di Ladispoli sono scorretti" - Terzo Binario News

“Punire chi non rispetta le regole, non gli altri”

“Stiamo vivendo un periodo della nostra vita lavorativa in cui molte attività non riusciranno piu ad aprire e molte famiglie rinarranno senza lavoro..

come presidente dell’ASSOBAR A NOME DI TUTTE LE ATTIVITA’ CHIEDO TUTELA per le Attività che nonostante la crisi ancora investono soldi propri per rispettare le regole sapendo che purtroppo sarà ancora un periodo di rimissione…

chi ieri è stato protagonista di assembramenti davanti al proprio locale con musica alta vendendo alcol sapendo che di regola non va somministrato a chi e visibilme brillo

DEVE SUBIRE LE CONSEGUENZE DELLE PROPIE SCELTE ..

Non possiamo accettare che un’intera categoria paghi le conseguenze di chi di propria scelta, sta mettendo a rischio l’incolumità di una comunità non rispettando le Regole ..

CHI SBAGLIA DEVE PAGARE !!!!

i luoghi dove accadono questi eventi sono sempre gli stessi è ora di intervenire serianente !!!!!

c’è in ballo la sopravvivenza delle attività…