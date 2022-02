Assistenza alle persone con Alzheimer, a Ladispoli online l’avviso pubblico - Terzo Binario News

Pubblicato l’avviso pubblico per interventi di assistenza domiciliare integrata indiretta, rivolti a persone affette da malattia di Alzheimer.

Le azioni finanziate sono letti di sollievo ovvero ricovero temporaneo, Caffè Alzheimer intesi come luoghi dove i pazienti e i loro familiari possono stare in compagnia di volontari in un ambiente accogliente o erogazione di un contributo economico da utilizzare per l’assistenza domiciliare indiretta

Gli interessati possono presentare domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza oppure tramite raccomandata a/r a: Servizi Sociali Piazza Falcone n. 1, 00055 Ladispoli o tramite pec: comunediladispoli@certificazioneposta.it

Per visionare avviso, modello di domanda, scheda valutazione sanitaria, scheda di valutazione sociale, criteri di erogazione, modello certificazione medica e piano assistenza individualizzata https://www.comunediladispoli.it/pubblicato-lavviso-per-interventi-di-assistenza-domiciliare-integrata-indiretta-per-malati-di-alzheimer/notizia?fbclid=IwAR01jMIp4pZlL0xPB62-39X11TOuHSHoC-5F8t_1ofXerQhsOE7qdEL4qgc