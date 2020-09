Assistenti scuolabus Ladispoli, gli orali iniziano il 28 settembre alla Impastato - Terzo Binario News

La Flavia Servizi rende noto che a partire da lunedì 28 settembre presso la biblioteca comunale “Peppino Impastato” in via Caltagirone si terranno le prove orali per il “Bando pubblico per la proceduta selettiva, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria a scorrimento di candidati idonei al servizio di assistenti all’infanzia su scuolabus”.

Sul sito istituzionale di Flavia Servizi e sul sito del Comune di Ladispoli è pubblicato il calendario con data e ora di convocazione.

Sarà consentito l’accesso per sostenere la prova orale solamente ai candidati muniti di mascherina protettiva.

Al momento dell’ingresso all’interno della biblioteca sarà rilevata la temperatura corporea con apposito dispositivo e dovrà essere redatto apposito modulo con indicati il nome e cognome delle persone a cui è stata effettuata la misurazione corporea e la relativa temperatura rilevata.

E’ vietato l’accesso alle persone che avranno temperatura corporea rilevata pari o superiore a 37.5 gradi cent.

Ogni candidato dovrà compilare l’allegato modello di dichiarazione che dovrà essere altresì sottoscritto. E’ consentito l’accesso al singolo candidato e a massimo un accompagnatore, nel rispetto comunque di quanto sopra indicato.

Saranno altresì installate postazioni di igienizzazione.

Per tutte le informazioni www.flaviaservizi.it

https://www.comunediladispoli.it/prove-orali-candidati-ammessi-servizio-di-assistenti-all-infanzia-su-scuolabus-/notizia