Assessorato ai Servizi Sociali: a Tarquinia  interventi concreti a favore delle persone diversamente abili e dei loro familiari • Terzo Binario News

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, l’Amministrazione Comunale ha deciso di attuare interventi concreti in favore di persone diversamente abili e dei loro familiari.

Il Comune Capofila Tarquinia, capofila del Distretto sociale VT/2, ha pubblicato un Avviso per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) operanti nel territorio del Distretto a presentare la propria manifestazione di interesse a richiedere l’utilizzo, in comodato d’uso, delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto destinati a persone con disabilità, individuandoli dall’elenco delle

attrezzature approvato dalla Regione Lazio con la Determinazione regionale n. G09771/2022. Sarà predisposta una graduatoria per l’acquisto di un totale di Euro 35.121,00 da destinare in comodato d’uso alle ASD e alle SSD, delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto per lo sport inclusivo.

