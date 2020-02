Assenza del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale: venerdì conferenza stampa e presidio sotto la prefettura - Terzo Binario News

I sindacati con una lettera inviata il 30 gennaio al Prefetto, e per conoscenza alla

Ministra Azzolina e alle ATP del Lazio, hanno comunicato la ripresa dello stato di

agitazione del personale della scuola pubbliche delle province del Lazio. È dal mese

di agosto che le organizzazioni sindacali denunciano l’assenza del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, dopo il pensionamento del precedente titolare. Per queste ragioni alle 10 di venerdì 7 febbraio è in programma alle 10, presso il Grand Hotel Palatino Via Cavour 213/m una conferenza stampa e a seguire un presidio sotto la Prefettura – alle 11,30 a Piazza SS Apostoli.

“Questa situazione ha provocato una grave situazione di disagio, aggravatasi anche dall’annullamento per vizi procedurali, da parte della Corte dei Conti, della nomina effettuata dal Ministro per l’Istruzione pro tempore, Marco Bussetti, che aveva individuato in un dirigente ministeriale il nuovo responsabile”.

“La situazione sembrava risolversi con l’ex ministro Fioramonti che aveva individuato nuovamente il responsabile dell’USR Lazio, ma purtroppo, dopo le dimissioni, prima di Natale, dell’ex Ministro Fioramonti ha rivisto precipitare nuovamente e arretrare tale decisione, mentre il decreto di nomina era già in approvazione alla Corte dei Conti. Ad oggi con l’insediamento di due nuovi ministri non si hanno notizie in merito alla nomina. La situazione con l’inizio dell’anno scolastico 2019/20 si è andata via via aggravando,

vedendo l’ufficio adottare in maniera unilaterale atti di gestione del personale senza il

coinvolgimento delle OO.SS. previsto dal vigente CCNL”.

I sindacati più volte hanno “richiesto l’attivazione del confronto con l’Amministrazione non trovando nessun riscontro nella controparte. Molte le questione di carattere urgente che necessitano di una rapida risposta come: la procedura inerente l’internalizzazione anche nel Lazio di 1728 dei lavoratori ex LSU impegnati nelle pulizie delle scuole; le procedure inerenti gli imminenti concorsi ordinari e straordinari, abilitazioni, TFA sostegno del

personale docente; il confronto in merito alle competenze delle segreterie scolastiche

in relazione alle procedure riguardanti le operazioni pensionistiche e il controllo

rispetto alle ricostruzioni della posizione previdenziale, come ad esempio PASSWEB

e progetto ECO; la prossima e imminente informativa inerente gli organici docenti e

ATA in ogni ordine e grado di scuola per l’avvio del prossimo anno scolastico”.