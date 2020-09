Assembramento nel locale: attività chiusa due giorni, dieci persone sanzionate - Terzo Binario News

Nelle stesse ore anche i quartieri Salario – Trieste sono stati battuti, nel corso di uno specifico servizio di controllo, sempre per la movida, dai Carabinieri della Stazione viale Eritrea.

Infatti, i miliari hanno proceduto nei confronti del titolare di un locale perché veniva riscontrato un afflusso di persone tale da non poter garantire il distanziamento sociale. I militari hanno proceduto alla chiusura del locale per due giorni mentre, 10 persone sono state sanzionate per un importo di 280 euro a ciascuno. Altri clienti sono stati invitati ad allontanarsi.