Assembramenti a Roma, Polizia locale chiude scalea del Tamburrino e piazza Immacolata a San Lorenzo - Terzo Binario News

Assembramenti a Roma: forze dell’ordine in campo per il controllo della situazione. La Polizia Locale, sabato 27 febbraio, ha chiuso la scalea del Tamburrino e piazza dell’Immacolata a San Lorenzo, a causa del grosso numero di persone che rendeva impossibile il rispetto delle normative anti contagio.

Assembramenti a Roma: i controlli

I controlli hanno interessato anche il litorale di Ostia, con numerosi pattuglie in piazza Anco Marzio per la presenza di assembramenti.

Provincia di Frosinone in zona arancione

La provincia di Frosinone – come riferito dall’Unità di crisi del Lazio – sarà zona arancione a partire dalle ore 00, 01 di lunedì 1 marzo. E’ in corso la predisposizione dell’ordinanza a seguito della relazione epidemiologia della Asl di Frosinone e del Seresmi – Spallanzani.

Trastevere: nel locale bevono oltre l’orario consentito

L’altra sera sanzionate 15 persone all’interno di un locale in zona Trastevere sorprese a consumare ben oltre l’orario consentito. Analogo provvedimento anche nei confronti del titolare dell’attività.

Covid: contagi a Roma e nel Lazio

Come riferito sabato 27 febbraio da Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità, “su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (-3.424) e quasi 21 mila antigenici per un totale di oltre 32 mila test, si registrano 1.347 casi positivi (-192), 20 i decessi (+1) e +1.096 i guariti. Aumentano i decessi, mentre diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 500. In settimana al via il servizio di prenotazione online per la fascia degli over 70 anni”.