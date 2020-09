Assembramenti all'ex Enpas, la Asl Roma 4: "Ecco come evitarli" - Terzo Binario News

In merito alla segnalazione di una signora che lamentava assembramenti presso la sede della Asl in via Etruria, la Asl ringrazia la signora che ha effettuato la segnalazione, in quanto l’azienda è sempre aperta a ricevere suggerimenti e appoggiare iniziative per il bene della comunità.

Purtroppo la struttura di via Etruria ha una sala di attesa piccola, e può accadere che si crei un tale disagio, ma con la collaborazione di tutti si può evitare. Essendo la Asl sin dall’inizio dell’emergenza, impegnata nel far rispettare le misure di sicurezza, si stanno valutando varie soluzioni per poter evitare code la mattina.

Per evitare in ogni modo di creare disagio all’utenza si richiede anche la collaborazione dei cittadini, in quanto si sono riscontrate tre problematiche principali che possono causare assembramenti : la capienza della sala di attesa, la fila per le prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali e il ritiro dei referti allo sportello.

Si raccomandano pertanto delle semplici norme comportamentali da seguire per il bene di tutti:

Le prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali al CUP possono essere fatte anche telefonicamente, senza recarsi sul posto.

Le prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali al CUP possono essere effettuate anche il pomeriggio fino alle 18.30 in modo da non creare code la mattina.

Per i prelievi il referto si può scaricare sul portale della Regione Lazio dopo aver lasciato il proprio consenso al CUP, invece di essere ritirato a mano presso gli sportelli, in modo da evitare code e assembramenti.

Asl Roma 4