Assembramenti alle fermate bus e metro, per i vigili "difficoltà oggettive" - Terzo Binario News

“Gli annunciati nuovi servizi di contrasto alla diffusione del Covid 19, che prevedono controlli e contrasto agli assembramenti presso le stazioni delle linee di trasporto metropolitane e di superficie, partono purtroppo con serie difficoltá oggettive” É quanto dichiara in una nota Marco Milani, Segretario Romano Aggiunro del Sulpl (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale).

“L’emergenza freddo e la stessa consuetudinaria apertura delle fermate delle linee metropolitane, finalizzata ad accogliere i meno fortunati nelle rigide e piovose nottate invernali, rende questi luoghi, come del resto le numerose pensiline adibite a ricoveri di fortuna, gremiti di persone ed improvvisati giacigli – continua il sindacalista – in tale contesto diventa oggettivamente difficile per gli agenti, sanzionare od anche semplicemente redarguire cittadini e pendolari in attesa del mezzo di trasporto”.

“Ignorando però la presenza degli assembramenti di chi si trova costretto a vivere in strada, costringendoci ad improvvisare una mediazione tra misure formali e realtá oggettiva, che spesso appare impossibile. Su questo tema invitiamo l’amministrazione a date indicazioni che possano toglierci dall’imbarazzo, trovando soluzioni non solo normative, anche avvalendosi dei servizi sociali e delle associazioni religiose che quotidianamente si occupano delle persone che versano in stato di disagio sociale”.