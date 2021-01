Assemblea lavoratori raccolta differenziata: possibili disagi per ritiro di carta e cartone - Terzo Binario News

Venerdì 15 gennaio, a causa di una assemblea sindacale in programma dalle 10,30 alle 12,30 dei lavoratori addetti alla raccolta differenziata, in alcune zone della città di Cerveteri potranno verificarsi disagi per la raccolta di carta e cartone.

In caso di mancata raccolta, gli utenti sono invitati a ritirare in casa il contenitore e a esporlo venerdì, 22 gennaio, oppure potranno conferire carta e cartone presso il centro comunale di raccolta (aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 16 e domenica dalle 7 alle 13).