Assemblea ecclesiale della diocesi di Civitavecchia Tarquinia il primo ottobre in Cattedrale - Terzo Binario News

“La crisi ambientale e la paura della morte nell’epoca del coronavirus: annuncio di salvezza e impegno per l’uomo alla luce di Cristo” è il tema dell’Assemblea ecclesiale della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia che si svolgerà giovedì prossimo, 1° ottobre alle ore 17, nella Cattedrale di Civitavecchia.

«Il tema – scrive il vescovo Gianrico Ruzza nella lettera di invito – è legato alla cura della casa comune secondo l’enciclica Laudato Si’». «Il Covid-19 – ha detto il presule – è la manifestazione di un fenomeno più vasto qual è il disastro ambientale e l’uso indiscriminato della creazione. In questo contesto di crisi, Papa Francesco ci ha chiesto un anno di approfondimento sull’enciclica. Nell’assemblea diocesana rifletteremo in modo particolare su come dobbiamo annunciare Gesù Cristo in un contesto molto complesso, in cui la relazione umana si è frantumata».

L’incontro si aprirà con la preghiera a cui seguirà l’introduzione del vescovo Ruzza. Relatore sarà don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio per la Pastorale sociale della Conferenza episcopale italiana.

In occasione dell’assemblea verrà distribuita l’Agenda pastorale della diocesi.

In considerazione delle norme di sicurezza che prevedono il distanziamento, vi sarà un numero limitato di posti ripartiti tra la Cattedrale e l’aula “Giovanni Paolo II”.

«Chiedo – scrive il vescovo – a ogni comunità, associazione o movimento di inviare una rappresentanza qualificata e significativa, sarebbe opportuno non superare le dieci persone per ogni realtà. Alle parrocchie, chiedo che nella rappresentanza siano presenti i vari ministeri».