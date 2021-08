Asse nel rugby braccianese: accordo fra Montevirginio e Sabazia - Terzo Binario News

Fervono i lavori in casa Montevirginio Rugby in vista della ripresa dei campionati, nell’attesa che vengano messi a punto i nuovi regolamenti e i nuovi protocolli sanitari anche per le serie minori e il settore giovanile.

Una delle novità per quanto riguarda quest’ultimo, in particolare il minirugby, è l’accordo raggiunto con l’Unione Rugby Sabazia che vedrà i tecnici del Montevirginio collaborare con quelli sabatini sia al “Sabrina Sciamanna” a Canale Monterano, sia sul campo di Trevignano, attraverso allenamenti congiunti e raggruppamenti.

Una collaborazione che porterà i giovanissimi delle due società a partecipare insieme in un’unica squadra a tornei e raggruppamenti per ciascuna categoria, naturalmente con una nuova maglia con i loghi di entrambe le società.