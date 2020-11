Assalto al portavalori a Valle Martella, i sindacati: "Oggi sciopero" - Terzo Binario News

“Esprimiamo solidarietà al lavoratore colpito a Valle Martella da un colpo di pistola, durante un assalto al portavalori, augurandogli una pronta guarigione. Al tempo stesso, proclamiamo per domani (oggi, ndr), lo sciopero dei lavoratori dell’istituto di Vigilanza privata Coopservice, per chiedere la totale applicazione delle misure di sicurezza previste dal decreto ministeriale 269/2010”.

“Mancata applicazione misura di sicurezza”

È quanto dichiarano Fabio Pesoli, della Filcams-CGIL Roma Lazio, Paolo Le Foche, Segretario territoriale della Fisascat-CISL di Roma Capitale e Rieti, e Sergio Ariodante, della Uiltucs di Roma e Lazio, aggiungendo che “da tempo lamentiamo con l’azienda la mancata applicazione di una misura di sicurezza nell’ambito del trasporto contanti, senza ricevere risposte efficaci. Una situazione che riteniamo insostenibile, ancora di più alla luce di quanto è accaduto. Adesso pretendiamo che venga fatto tutto il possibile per non lasciare nulla di intentato e, in caso di episodi gravi come quello che si è verificato oggi, si sia previsto il massimo delle tutele, sollecitando anche la Prefettura”.

Assalto armato al portavalori: spari a Valle Martella

Verso le 10 circa di giovedì 26 novembre probabilmente tre persone, con volto travisato di cui due armate di pistola, hanno assaltato il portavalori in località Valle Martella, in via Bellini, davanti all’ufficio postale. Dopo aver esploso vari colpi di pistola contro il portavalori, ferendo una guardia giurata all’inguine mentre risaliva a bordo del furgone dopo aver depositato il denaro, sono riusciti a prendere una bolgetta di soldi (da quantificare) per poi scappare a bordo di una Ford Fiesta. Non ci sono stati altri feriti. L’autista del portavalori, incolume, é rimasto nel furgone con il quale si è subito allontanato insieme al ferito, che è riuscito a salire sul mezzo e che è stato trasportato in elisoccorso al San Camillo. Dalle prime informazioni raccolte non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della Stazione di Zagarolo e di Frascati, che indagano sulla vicenda.