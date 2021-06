Aspettando l’Estate… alla Legnara il rock degli Stonehenge - Terzo Binario News

Domenica 27 giugno alle ore 21 la band in concerto ad ingresso gratuito

La domenica di Cerveteri si tinge di rock. È un vero e proprio viaggio alla scoperta della grande musica del passato quello che nella serata del 27 giugno alle ore 21:00, nell’ambito del cartellone di eventi di Aspettando l’Estate … nel ricordo di Valentina, all’interno dell’arena-spettacolo del Parco della Legnara, faranno vivere gli Stonehenge, una delle Rock Cover Band più consolidate e conosciute del litorale nord di Roma.

“Torna ad esibirsi sul palcoscenico della Legnara una band estremamente conosciuta nel nostro territorio ed estremamente apprezzata come gli Stonehenge – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali – ci faranno rivivere la magica atmosfera dei grandi classici del rock inglese e d’oltre oceano, senza trascurare ovviamente la buona musica italiana. Un’occasione per stare insieme, per tornare ad ascoltare musica e per tornare a stare nel nostro Centro Storico. L’evento è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti”.

Quello degli Stonehenge è il secondo appuntamento del calendario di eventi di Aspettando l’Estate, che proseguirà fino a giovedì 8 luglio con spettacoli di danza e concerti.