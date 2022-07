Aspettando il “Boom”, sul lungomare di Cerveteri luna park e maxi villaggio in attesa di Jovanotti • Terzo Binario News

Dal 15 al 31 luglio tutte le sere intrattenimento e attrattive a Campo di Mare

Sabato 23 e domenica 24 luglio il Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare (Cerveteri) ospiterà il Jova Beach Party 2, unica tappa in tutto il Lazio del tour estivo di Lorenzo Jovanotti che dopo il concerto del 2019 torna sulla spiaggia degli Etruschi con due date straordinarie.

Nei giorni che precedono il doppio concerto e in quelli successivi, il Comune di Cerveteri insieme all’Associazione Febbre a 90°, proprio sul Lungomare dei Navigatori Etruschi ha organizzato “Aspettando il BOOM”, un maxi villaggio che tra intrattenimento, aree food e un luna park fatto di giochi e giostre scandirà le ore e i giorni che separano la città dal ritorno del più grande evento dell’estate.

L’appuntamento con “Aspettando il Boom” è da venerdì 15 a domenica 31 luglio, tutti i giorni, dalle ore 18:00 fino a tarda sera.

“Il doppio concerto di Jovanotti a Cerveteri è un evento unico nel Lazio, che porterà nuovamente la nostra città alla ribalta sui grandi media nazionali facendo giungere sulle nostre spiagge, in appena due giorni, oltre 50mila persone – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – così come avvenuto nel 2019 e come ripetuto lo scorso anno, quando siamo stati uno dei pochi comuni in Italia ad organizzare un cartellone di grandi eventi estivi, anche quest’anno, proponiamo un ricco programma di eventi sul nostro Lungomare dei Navigatori Etruschi”.

“Ci saranno attrattive per tutta la famiglia – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un maxi villaggio, il cui nome riprende proprio uno degli ultimi successi di Jovanotti, per trascorrere insieme, sulle nostre spiagge e sul nostro Lungomare dei Navigatori Etruschi questo caldo mese di luglio. Come nuova Amministrazione siamo ovviamente già al lavoro per proporre eventi culturali per tutto il periodo estivo”.