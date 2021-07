Aspettando Etruria Eco Festival a Campo di Mare c’è “Abili Oltre”: il diritto al lavoro come dignità della persona - Terzo Binario News

Il Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare, dove da metà luglio ogni fine settimana si stanno alternando artisti e attività di intrattenimento nell’ambito di “Aspettando Etruria Eco Festival” è pronto ad ospitare una realtà davvero speciale.

Si tratta di Abili Oltre, associazione di promozione sociale no profit a carattere nazionale che lavora per promuovere, proteggere ed assicurare un’idea di normalità che valorizza la Diversità delle Persone, che realizza il Diritto al Lavoro come cifra della dignità della Persona, che persegue il Benessere di tutti e per tutti.

Domani, sabato 31 luglio e poi domenica 1 agosto saranno presenti con uno stand agroalimentare dove poter degustare prodotti genuini e di qualità in riva al mare, sulla spiaggia degli Etruschi, durante le serate che precedono i grandi concerti di Etruria Eco Festival del mese di agosto.

Primi piatti freddi e caldi Fritti, polpette alla romana, frittate ed ogni golosità: prodotti per tutti i gusti in questo stand che Etruria Eco Festival e l’Amministrazione comunale di Cerveteri hanno fortemente voluto che partecipasse alle serate della manifestazione.

Macaroni Social Street Food, il nome del progetto dello stand di Campo di Mare, realizzato grazie al contributo della Fondazione Prosolidar, nasce dall’esperienza maturata negli ultimi due anni da Abili Oltre con il progetto Piazza della Fiducia, il Social Market e Street Food gestito da uno staff di giovani Lavoratrici e Lavoratori abili e con disabilità denominato “Equipaggio della Fiducia”.

Una vera e propria azione di marketing sociale e di promozione dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici che fanno riferimento a tradizioni regionali alla base delle molteplici realtà produttive caratterizzate dall’impegno verso il rispetto della natura, la sostenibilità e le categorie svantaggiate di Lavoratrici e Lavoratori.

“Siamo onorati di poter ospitare all’interno del nostro Festival, che da sempre fa dell’inclusione e delle tematiche legate al sociale uno dei suoi punti di forza, dei suoi principi fondanti, i ragazzi e le ragazze di Abili Oltre – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – a tutto il gruppo di questo grande progetto che unisce lavoro e sociale, il mio benvenuto ad Aspettando Etruria Eco Festival e l’augurio di un buon lavoro”.