Asl Tarquinia: "Un patto con la comunità" • Terzo Binario News

Asl Tarquinia: “Un patto con la comunità”



Un convegno presso la Sala del Consiglio di Tarquinia per condividere il piano

assistenziale territoriale.



Questa mattina presso la sala del Consiglio del Comune di Tarquinia si è svolto un

incontro organizzato dalla Direzione Strategica della ASL in collaborazione con

l’Amministrazione Comunale per condividere sia il piano assistenziale territoriale che verrà attuato nel Distretto VT/2 sia i progetti finanziati con i fondi del PNRR che saranno realizzati nei Comuni del Distretto.



All’incontro, oltre ai dipendenti socio sanitari della Asl e dei comuni del distretto

VT/2, erano presenti il Direttore Generale della ASL, D.ssa Daniela DONETTI, il

Sindaco Alessandro GIULIVI, il Vicesindaco Luigi SERAFINI e l’Assessore alla

Sanita’ e Servizi Sociali Alberto RIGLIETTI, l’assessore ai servizi sociali del

Comune di Tuscania, Stefania SCRIBONI, e i sindaci di Montalto di Castro,

Emanuela SOCCIARELLI, Piansano, Roseo MELARAGNI e Canino, Giuseppe

CESETTI.



L’ incontro inoltre si è delineato come un’occasione per riflettere sull’integrazione

sociosanitaria ed illustrare anche i progetti del PNRR- Missione 5- presentati dal

Distretto VT/2 e a cui seguiranno altri incontri finalizzati sia a curare più

dettagliatamente l’aspetto organizzativo che ad illustrare ai cittadini gli interventi che saranno attuati nel nostro territorio.

E’ stato anche trattato il tema della carenza dei medici di base, e chiesto dagli

amministratori locali una soluzione o aumentando i medici di base o aumentando il massimale ai suddetti.

Ringraziamo la Asl, tutti i presenti, ed in particolare la Direttrice Donetti Daniela per la vicinanza al nostro territorio e per averci reso partecipi di questa giornata

all’insegna dell’integrazione ospedale territorio/ASL/ Comuni.