Asl Roma 3, al Cpo di Ostia concerto di Natale con medici, pazienti e la William School Music • Terzo Binario News

Sabato 7 dicembre alle 16 evento per sostenere l’azione terapeutica della musica

Principianti e musicisti professionisti, personale sanitario e pazienti, allievi e insegnanti della William School Music di Roma: tutti insieme in un’esibizione corale per festeggiare l’arrivo del Natale e per dare vita a un concerto assolutamente speciale sabato 7 dicembre, alle ore 16, al Centro Paraplegici Gennaro di Rosa di Ostia.

“La musica arriva in Ospedale con la William School Music”, questo il nome dell’iniziativa che gode del patrocinio della Regione Lazio e della ASL Roma 3.

“Sostenere l’azione terapeutica della musica e trascorrere qualche ora di svago con gli ospiti del nostro ospedale. Sono queste le motivazioni che hanno spinto il personale del CPO a coinvolgere i pazienti della struttura e le loro famiglie a partecipare in prima persona a un concerto che vuole essere anche l’occasione per festeggiare l’arrivo delle festività natalizie. Fondamentale è stato l’apporto per la realizzazione dello spettacolo della William School Music di Roma, che voglio ringraziare per la grande disponibilità offerta”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3.

“Il concerto è anche un primo banco di prova per i pazienti coinvolti nell’esperimento dei Laboratori musicali del CPO, partiti nel 2023 e replicati anche quest’anno visto l’interesse ottenuto nella prima edizione. Non vere e proprie lezioni, ma momenti di condivisione e ascolto della musica, con un primo approccio al mondo delle note, della lettura dello spartito e anche del canto”, aggiunge Lucia Palma, logopedista della ASL Roma 3 e musicista.

“Nella nostra scuola ci sono artisti di grande talento che suoneranno al CPO della ASL Roma 3 con l’orgoglio e la passione di sempre, spinti dall’amore per la musica e dal potere benefico che, anche a nostro avviso, riesce ad esercitare su tutti noi”, conclude il Maestro Fabio Feliziani, presidente della William School Music di Roma.

Il programma del concerto è davvero singolare, spaziando dal rock degli Oasis ai testi di Lucio Battisti e Gianluca Grignani, per finire con canzoni che tutto il mondo conosce come Oh Happy Day e Happy Xmas (War is Over).

Previste l’esibizione al pianoforte della Dott.ssa Lucia Di Palma e la performance canora della Dott.ssa Loredana Gigli, Dirigente Riabilitazione C.P.O, che insieme hanno lavorato per la buona riuscita dell’iniziativa.