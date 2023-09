Asl Rm4, prevenzione sotto casa con l'Unità mobile per gli screening oncologici a Civitavecchia, Ladispoli e Santa Marinella • Terzo Binario News

Fare medicina di prossimità, per la Asl Roma 4, significa portare i servizi ad essere fisicamente più vicini ai cittadini e la nuova unità mobile per gli screening oncologici interpreta a pieno l’approccio pensato dalla direzione.

Dopo la tappa a Trevignano Romano, l’ambulatorio mobile è arrivato la scorsa settimana sul lungo mare Marina di Palo a Ladispoli dove l’equipe, guidata dalla dottoressa Elisabeth Galliano, responsabile del Servizio Screening della Asl Roma 4, ha eseguito circa 200 screening e dato informazioni alle centinaia di cittadini che si sono avvicinati alla postazione. Nello specifico sono stati eseguiti 87 esami mammografici, 55 test Hpv, 21 prelievi ematici per la ricerca degli anticorpi dell’Epatite C e consegnate 54 kit per lo screening del colon retto.

La giornata di prevenzione è rientrata nelle iniziative, promosse dal Comune di Ladispoli, per la prima edizione della manifestazione “Ladispolana” ed è stata anche l’occasione per parlare non solo di prevenzione, ma anche dei servizi sanitari offerti nel territorio del Distretto 2 e i progetti Pnrr che a breve partiranno.

“La partecipazione dei nostri utenti alle diverse campagne di screening proposte – ha detto il Direttore Generale della Asl Roma 4, la dottoressa Cristina Matranga – è sempre molto buona ma non basta. Per questo per aumentare le possibilità di adesione abbiamo deciso di dotarci di un vero e proprio ambulatorio mobile che ci permetterà di raggiungere tutti i nostri utenti in particolare quelli più lontani dei Distretti 3 e 4. La prevenzione è l’arma più importante che abbiamo”.

La nuova unità mobile targata Publipeas si sviluppa su una superficie di 200 metri quadrati e prevede una sala d’aspetto condizionata, tre ambulatori, di cui uno allestito a sala mammografica dotata di un’apparecchiatura di ultima generazione, servizi igienici e spogliatoio. A bordo è possibile eseguire il test Hpv e la mammografia, consegnare o ritirare il kit per lo screening del colon, ma anche effettuare gli esami diagnostici di secondo livello, ossia ecografia e mammografia in 3D, colposcopia.

“Grazie a questo nuovo ambulatorio mobile – ha detto la dottoressa Galliano – saremo in grado di offrire un servizio di qualità ai nostri utenti, sia a livello di assistenza che di confort. Da quest’anno, poi, a bordo dell’unità mobile sarà possibile effettuare anche gli screening di secondo livello. Il che significa che l’utente che necessità di approfondimento potrà eseguirli in loco senza doversi spostare o prendere ulteriori appuntamenti. Invito la popolazione a partecipare con serenità a queste campagne e sottolineo che gli esami svolti sono di alta qualità”.

L’unità mobile sarà presente l’8 ottobre a Civitavecchia a piazza della Vita e poi dal 9 ottobre fino al 30 novembre a Ladispoli in piazza Falcone dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17.30 e la giornata del sabato sarà dedicata agli screening di secondo livello. Per tutto il mese di dicembre, invece, sarà a Santa Marinella a via delle Colonie.