Asl Rm4, partita la campagna antinfuenzale nei centri anziani di Civitavecchia • Terzo Binario News

La campagna vaccinale antifluenzale entra nel vivo e grazie al coinvolgimento del Comune di Civitavecchia la squadra dei vaccinatori della Asl Roma 4 ha fatto ingresso nei Centri anziani cittadini.

Il primo appuntamento si è svolto martedì 8 novembre nel quartiere popolare Campo dell’oro, presso il centro Giuseppa Ledda di via Molise 4, dove 10 over 70 si sono sottoposti alla vaccinazione antifluenzale. Il tour proseguirà nelle altre strutture cittadine e i prossimi appuntamenti in programma sono: giovedì 10 novembre al centro Carlo Chenis di viale Togliatti 2 e martedì 15 novembre all’Anna Magnani di via Bernardini, quartiere Faro, dalle 15.30 alle 17. L’accesso è libero e basta presentarsi con documento e tessera sanitaria per ricevere il vaccino sia antinfluenzale che anticovid.

“La pandemia ha determinato una maggiore difficoltà di accesso ai servizi sanitari, e a farne le spese è stata proprio la prevenzione – ha commentato la dottoressa Cristina Matranga, Direttore Generale della Asl Roma 4 – per questo ho accolto con favore l’invito dell’Assessore ai Servizi Sociali, Cinzia Napoli, di andare nei centri anziani a vaccinare. È la sanità che si avvicina agli utenti, soprattutto a quelli più fragili e a rischio, quella che stiamo cercando di realizzare con i progetti del PNRR”.

Soddisfatta della conclusione della prima giornata, si è detta l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia, Cinzia Napoli, che ha rinnovato l’invito ai cittadini a partecipare alle giornate di prevenzione. “Grazie alla collaborazione con la Asl e alla grande disponibilità della direttrice Cristina Matranga, i frequentatori dei tre centri sociali polivalenti di Civitavecchia potranno ricevere nei prossimi giorni il vaccino antifluenzale, anticovid e tutte le informazioni relative. Si tratta di un’importante iniziativa che ci avvicina ai bisogni dei nostri cittadini”.