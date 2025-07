Asilo nido abusivo scoperto a Torrevecchia da Roma Capitale • Terzo Binario News

L’intervento, un paio di giorni fa in zona Torrevecchia, è stato eseguito da parte del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale di Roma Capitale.

Gli agenti, nel corso di alcuni controlli di polizia amministrativa, sono intervenuti in una struttura adibita a nido, ma totalmente abusiva.

All’interno sono stati trovati 6 bambini, di fascia di età compresa tra i 4 mesi e i 4 anni, per i quali sono stati chiamati i genitori per il riaffido immediato.

La titolare dell’attività, una donna italiana di 38 anni , priva di titolo autorizzativo, è stata sanzionata per un importo di circa 5mila euro, con relativa chiusura del nido. Al termine degli accertamenti, è stato inviato, inoltre, un rapporto informativo agli organi competenti per i provvedimenti del caso. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso.