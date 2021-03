Asilo nido a Ladispoli, domande fino al 31 maggio - Terzo Binario News

Fino al 31 maggio 2021 si potranno presentare le domande per l’iscrizione all’asilo nido di via Louisiana per la copertura di 15 posti per l’anno educativo 2021-2022.

Saranno ammesse le domande di iscrizioni delle bambine e i bambini residenti nel Comune che abbiano compiuto almeno tre mesi e che non abbiano raggiunto il terzo anno di età, fino al completamento dei posti disponibili ed in regola con le vaccinazioni obbligatorie.

Le domande di iscrizione, predisposte sull’apposito modulo e corredate della documentazione richiesta, dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 31 maggio 2021 all’indirizzo Pec: comunediladispoli@certificazioneposta.it

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al seguente indirizzo e-mail:

ufficio.pubblicaistruzione@comunediladispoli.it

oppure ai seguenti contatti: 06 99231405 – 228

Per visionare il bando e scaricare il modulo di domanda https://www.comunediladispoli.it/-asilo-nido-al…/notizia