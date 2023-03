Asia è dolcissima e cerca una famiglia che la ami così com'è • Terzo Binario News

Asia è dolcissima, non appena una persona si avvicina lei si prende tutte le carezze possibili.

Purtroppo si trova in un box di canile dove le sue giornate trascorrono tutte uguali giorno dopo giorno.

Non sappiamo cosa possa essere successo a quel labbro, ma è come se un pezzetto fosse appeso e sembra che sia già arrivata così al canile.

Forse in strada sarà successo qualcosa che l’ha ridotta così, ma è solo un piccolo difetto estetico che non crea alcun problema.

Asia non ha diversivi, guarda le grate e osserva, va avanti e indietro e poi torna al suo posto su quella pedana, unica cosa che ha.

Non ha mai avuto nulla dalla vita, probabilmente era una randagina e dalla strada e‘ finita in questo box dove ha perso praticamente tutto.

Asia ha un carattere buono con le persone, mentre con gli altri cani va un po’ a simpatia. Sicuramente nella sua vita in strada avrà dovuto faticare per un pezzo di pane.

Asia ha 6 anni, è dolcissima. Taglia media. Si affida vaccinata, chippata e sterilizzata.

Si affida in tutta Italia, attualmente si trova in provincia di Palermo.

Per adottarla scrivete su whatsapp al: 327 1841443 oppure via mail a: unacucciaperte@gmail.com