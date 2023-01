"Asfalto rovinato in via Rimini a Ladispoli": la denuncia dell'associazione Donna • Terzo Binario News

“L’Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli rappresentata dalla Presidente Maria Teresa Corrao, comunica che è stata più volte contattata per le vie brevi da persone che ahimè trovandosi a percorrere la strada di Via Rimini in Ladispoli (RM), soprattutto nel caso cui stessero camminando, si sino trovati a fare la gimcana per non cadere in una buca o slogarsi una caviglia, con dolori in tutto il corpo per l’avvenuta caduta.

Quindi nella strada di Via Rimini il manto stradale è obsoleto e con buche di vario genere e dimensioni, basta percorrere la strada per vedere con i propri occhi.

L”Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli sensibilizza pertanto gli Addetti ai Lavori del Comune di Ladispoli per il totale rifacimento del manto stradale della strada di Via Rimini a Ladispoli”.

La Presidente Maria Teresa Corrao