Asfalto malmesso fra l'Aurelia e Campo di Mare, cittadini furiosi - Terzo Binario News

“Con la stessa celerità con cui si sono piazzate le fototrappole, si metta in sicurezza la zona”

“Questa è la situazione in cui riversa la strada di fronte al semaforo di viale Campo di Mare che immette le auto sull’Aurelia.

Con le piogge battenti e le vetture che circolano costantemente, l’asfalto si è completamente sbriciolato rendendo difficile il passaggio delle auto.

Per ovviare a questa indecorosa situazione si è ben pensato di applicare una bella badilata di asfalto che con il tempo, non solo ha creato dei dossi artificiali che resero più “sportiva” la traversata dello stop, ma è stata totalmente inutile.

Nei fatti si è creata una vera e propria trincea di fronte al semaforo che i poveri automobilisti devono attraversare ogni giorno col rischio di danneggiare pneumatici e ammortizzatori delle auto, senza escludere quelle in assetto ribassato che grattano, rischiando di danneggiare tubi e cavetterie sottostanti.

È da più di un anno che quel tratto di strada è così, si richiede alle istituzioni e al Sindaco più controllo sulle strade e più sicurezza, dato che qualche mese fa quello stesso semaforo con il fossato davanti segnava solamente rosso per le auto che si dovevano immettere sulla strada, una vera e propria roulette russa col codice della strada.

Con la stessa fretta con cui hanno messo le telecamere per pizzicare le auto non in regola con la revisione e l’assicurazione, ci si aspetta la stessa celerità nel riparare le buche”.

Un semplice cittadino (che paga)

