Asfalto in via Cavour e via Bandiera a Ladispoli con il contributo di Astral - Terzo Binario News

“Poche settimane e anche via Fratelli Bandiera e via Cavour avranno un nuovo manto stradale”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis ha annunciato che lunedì 31 maggio prenderanno il via le opere di cantierizzazione propedeutiche ai lavori di asfaltatura delle due arterie cittadine.

“Riusciremo a rimettere in sicurezza anche queste due strade – ha proseguito De Santis – grazie al contributo di Astral S.p.a. (Azienda Strade della Regione Lazio) che ha effettuato il bando di gara e si occuperà degli interventi di riasfaltatura.

Questi lavori si vanno ad aggiungere agli oltre undici chilometri di strade già realizzati nei mesi scorsi con finanziamenti comunali. Con i cittadini abbiamo preso l’impegno di rimettere in sicurezza le strade e stiamo già lavorando al bando di gara che prevede un intervento di tre milioni di euro per il rifacimento delle strade”.

Per potere effettuare i lavori di asfaltatura di via Fratelli Bandiera e via Cavour da lunedì 31 maggio e fino al termine dei lavori è vietata la sosta e il transito (eccetto traffico locale e mezzi di soccorso e di emergenza) di tutti i veicoli dalle ore 8:30 alle ore 18:30 di ogni giorno, e dalle 21:30 di ogni giorno fino alle ore 05:30 successive. I tratti interessati saranno segnalati ed evidenziati, dalla ditta che effettuerà i lavori, con segnaletica temporanea apposta almeno 48 ore prima.