Ascensore fuori uso a Parco Leonardo, consiglieri furiosi - Terzo Binario News

“Oggi per l’ennesima volta l’ascensore della stazione di Parco Leonardo è fuori uso”. Lo dichiarano Angelo Petrillo, capogruppo della Lista Civica Zingaretti in consiglio comunale, e Sandra Felici, delegata del sindaco per i trasporti.

“Com’è noto, l’ascensore è l’unico modo con cui i passeggeri con disabilità possono cambiare binario – spiegano -. Infatti una signora che si muove in sedia a rotelle non ha potuto prendere il treno ed è dovuta andare fino alla stazione dell’aeroporto per prenderlo, con tutti i disagi che questo comporta”.

“Una situazione grave che colpisce le persone più in difficoltà – concludono Petrillo e Felici -. Stiamo provvedendo a fare una segnalazione a Rfi perché risolva immediatamente il problema, garantendo l’accesso alla stazione a tutte e tutti”.