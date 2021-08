Ascanio Celestini al Castello di Santa Severa - Terzo Binario News

La rassegna Weekend al Castello, curata dall’Associazione Culturale Zip Zone, inaugura il primo weekend di agosto al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, con due grandi spettacoli.

Venerdì 6 agosto alle 21.00 il celebre autore e attore Ascanio Celestini porterà in scena “BARZELLETTE”, spettacolo scritto e interpretato da lui stesso e accompagnato dalle musiche dal vivo di Gianluca Casadei. Sarà un’esibizione unica e irripetibile in senso stretto perché, pur basandosi su un racconto che fa da cornice, le singole storie narrate cambiano in ogni singolo spettacolo per salvaguardare il carattere improvvisativo e conferire unicità.

Infatti, il narratore, pur attingendo a un proprio repertorio (un corpus di oltre duecento storie), non lo riproduce mai per intero, né tantomeno con la stessa sequenza. Sabato 7 agosto invece, sempre alle ore 21.00, la DISNEY ORCHESTRA IN JAZZ farà sognare grandi e piccini eseguendo in chiave jazz le colonne sonore dei film che più ci hanno fatto sognare, da Robin Hood a La Bella Addormentata, fino agli Aristogatti, Alice nel Paese delle Meraviglie e tanti altri.

Nel tardo pomeriggio di sabato come attività pre-serali sono previste le LEZIONI DI YOGA alle 18.30 presso la Spianata dei Signori (prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Per prenotazioni: weekendalcastello@gmail.com) e il talk letterario alle 19.30 con la presentazione del libro di Mattia Zecca “LO CAPISCE PURE UN BAMBINO” (Feltrinelli), narrato dalla voce dell’attrice Elettra Mallaby e introdotto dalla scrittrice Chiara Gamberale. Il libro racconta la storia di una famiglia trasparente ma che, di fronte alla freddezza delle istituzioni, scopre di essere anche invisibile.

Come sempre, fin dalle prime ore del pomeriggio sarà possibile rilassarsi nell’area ristoro prendendo un aperitivo all’ombra del castello o mangiare una pizza al fresco, in attesa che si accendano le luci del palco. L’accesso a questo spazio è sempre libero fino a 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, durante i quali l’area sarà riservata ai possessori di biglietto.

I biglietti per entrambi gli spettacoli e per sono acquistabili alla biglietteria del castello nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00, oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa

INFO EVENTI

Venerdì 6 agosto

SPETTACOLO

“BARZELLETTE” di e con Ascanio Celestini

Inizio ore 21.00

accesso alla spianata ore 19.00

BIGLIETTO

10€ + d.d.p.

Acquistabili alla biglietteria del castello tutti weekend nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00

oppure in prevendita sul sito:

https://www.diyticket.it/events/Teatro/4765/barzellette-di-e-con-ascanio-celestini

Sabato 7 agosto

PRE SERATA

LEZIONI DI YOGA

Lezioni di Yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei Signori.

Prenotazione obbligatoria: weekendalcastello@gmail.com

Inizio ore 18:30

TALK LETTERARIO “LO CAPISCE PURE UN BAMBINO”

Presentazione del libro di Mattia Zecca, Feltrinelli Editore. Voce narrante Elettra Mallaby, introduzione di Chiara Gamberale.

Prenotazione obbligatoria: weekendalcastello@gmail.com

Inizio ore 19:30

SPETTACOLO

DISNEY ORCHESTRA IN JAZZ

ore 21.00

accesso alla spianata ore 19.00

BIGLIETTO

5€ + d.d.p.

Acquistabili alla biglietteria del castello tutti weekend nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00

oppure in prevendita sul sito:

https://www.diyticket.it/events/Musica/4766/disney-orchestra-in-jazz

Per l’ingresso al Castello e alle aree eventi, è necessario essere muniti di GREEN PASS o di tampone negativo effettuato almeno 24 prima dell’evento.

Per consultare l’intera programmazione dei Weekend al Castello e del Castello delle Meraviglie: http://www.castellodisantasevera.it/evento/programma-eventi-estivi-vivi-il-castello-delle-meraviglie/

Per ulteriori informazioni:

Contattare l’organizzazione al numero 06 04 06

Inviare un email a weekendalcastello@gmail.com

LINK SOCIAL

Facebook:www.facebook.com/zonedintersezionepositiva

Instagram:www.instagram.com/zip_zone_roma

CONTATTI UFFICIO STAMPA:

T3KNE Valentina Calabrese: valentina.calabrese@t3kne.com M: 3383905642

Fabiola Lavecchia: press@t3kne.com M: 3312110140

Castello di Santa Severa, LAZIOcrea Rosella Presciuttini: ufficiostampa@castellodisantasevera.it M 3668303620

ASSOCIAZIONE CULTURALE ZIP ZONE

Zip_Zone d’intersezione positiva nasce dall’incontro di professionisti appartenenti a differenti campi, mossi dalla comune convinzione che la Cultura, l’Arte e i suoi diversi generi espressivi possano dimostrarsi strumento di azione e creazione, in tutti gli ambiti della società. Arte, creatività, attività sportive e formative sono intese dall’Associazione come importanti ed efficaci strumenti di rigenerazione urbana e come dispositivi “antifragili” per i quartieri prioritari e complessi. Zip si propone come promotore di collaborazione e dialogo tra Istituzioni, Imprese, Associazioni e cittadini attivi nel settore culturale; progetta e realizza percorsi, attività, momenti di confronto e di crescita, ma anche eventi ricreativi e di aggregazione, rivolgendosi a tutti i cittadini. Obiettivo portante è fornire un’offerta culturale permanente, che attinga dal sommerso artistico cittadino e dalle realtà virtuose già esistenti, nonché la promozione di un dialogo interculturale.

BARZELLETTE

di e con Ascanio Celestini

Musiche eseguite dal vivo di Gianluca Casadei

CHI È L’AUTORE?

Le barzellette pescano nel torbido, nell’inconscio, ma attraverso l’ironia permettono di appropriarcene per smontarlo e conoscerlo. E poi la loro forza sta nel fatto che l’autore coincide perfettamente con l’attore. Non c’è uno Shakespeare delle storielle. Chi le racconta si prende la responsabilità di riscriverle in quel preciso momento. Ma anche l’ascoltatore diventa implicitamente un autore. Appena ascoltata, può a sua volta diventare un raccontatore e dunque un nuovo autore che la cambia, reinterpreta e improvvisa.

MODALITÀ DI ESIBIZIONE

Lo spettacolo avrà una storia di base che verrà usata come cornice, ma ogni volta le singole storie cambieranno per salvaguardare la modalità improvvisativa. Infatti il narratore ha un proprio repertorio, ma non lo riproduce mai per intero, né tantomeno con la stessa sequenza. Il testo di riferimento sarà un corpus di oltre duecento storie. Un grande contenitore che non viene mai mostrato per intero, ma sempre per frammenti: quelli utili alla narrazione di quella singola replica.

IL MONDO IN UNA BARZELLETTA

Le barzellette hanno attraversato il mondo e le culture vestendosi dell’abito locale, ma portando con sè elementi pescati ovunque. La stessa struttura di una storiella sarda che racconta la lite tra vicini la ritroviamo in una barzelletta cecoslovacca sull’invasione russa del ‘68. I carabinieri italiani in Francia

diventano belgi. I tirchi sono scozzesi o genovesi e, un po’ ovunque, ebrei. Le barzellette sugli afroamericani quando arrivano in Italia finiscono sul corpo degli zingari. Se ne racconti solo un paio rischi di fare il gioco dei razzisti. Ma se ne metti in fila tante dimostri che nelle storielle c’è anche una grande compassione. Ci ricordano infatti che possiamo ridere di tutto e soprattutto di noi.

DISNEY ORCHESTRA IN JAZZ

Un trio strumentale e due voci celebrano le grandi colonne sonore dei classici Disney. Disney in Jazz è un progetto trasversale per grandi e piccini: un viaggio nei grandi classici dei film e dei cartoni animati di Walt Disney, ad opera della “Disney in Jazz Band” che ha rivisitato lecomposizioni di brani storici ripensandole per coinvolgere il pubblico con una grande festa che si muovesulle note dei grandi classici del passato e del presente, da “il cerchio della vita” a “tutti voglion fare jazz”, da “lo stretto indispensabile” a “i sogni son desideri”, per culminare con un medley vorticoso a cuiè impossibile resistere.

Formazione:

Pianoforte, contrabbasso, batteria.

Voce maschile e voce femminile.