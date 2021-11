Ascani rinuncia al ballottaggio con la Marongiu nel Pd di Ladispoli - Terzo Binario News

“Necessaria a questo punto una svolta che vada nella direzione di una soluzione lineare ed unitaria”

“Volevo innanzitutto rivolgere un sentito grazie per i numerosi attestati di stima che ho ricevuto, e che continuo tuttora a ricevere, da parte di tantissime cittadine e cittadini di Ladispoli.

Un ringraziamento speciale va poi agli iscritti del Pd di Ladispoli, a coloro che, domenica mattina, nel corso del Direttivo locale, mi hanno accordato la loro fiducia proponendo e caldeggiando la mia candidatura a Primo Cittadino.

Non nascondo la commozione e l’onore di essere indicato a servire una comunità e un territorio come quello fondato da Ladislao Odescalchi, a me particolarmente caro per storia e tradizione familiare.

Al di là del prestigio che una tale candidatura reca con sé, ciò che per me più conta è il significato umano che precede la stima politica, ovvero la soddisfazione e la prova di aver svolto in questi anni un buon lavoro, sia a livello locale che a livello metropolitano.

La realtà contingente ci fornisce un quadro politico e amministrativo sicuramente non semplice. Al delinearsi quindi di una nuova fase avanzante, di una prossima stagione possiamo dire “ricostruttiva” della politica territoriale, ma soprattutto di un’occasione di confronto con tutte le altre forze del mondo progressista, è doveroso soffermarsi a considerare alcuni aspetti.

Da più parti, a noialtri impegnati a fare politica, arriva la richiesta di accelerare i tempi sulla scelta del candidato sindaco. Ce lo hanno chiesto domenica scorsa i tesserati del Pd, ce lo chiedono continuamente i cittadini e ce lo chiedono in ultimo le forze politiche intorno a noi. Un dato di fatto di per sé legittimo e comprensibile che però assurge a criticità nel momento in cui la possibile risoluzione deve tener conto di tanti aspetti che compongono il quadro generale.

Abbiamo visto le difficoltà di arrivare ad una conclusione. Trovare una mediazione, fare sintesi, alla luce dei fatti non è sempre semplice.

A mio avviso è necessaria a questo punto una svolta che vada nella direzione di una soluzione lineare ed unitaria. Per questo scelgo di declinare la mia candidatura alle primarie del Pd.

Farò un passo di lato, fermo restando che sarò comunque parte del progetto. Nel fare questo ho tenuto naturalmente in considerazione anche la possibilità di coinvolgere nuovi soggetti.

È necessario anche togliere dall’imbarazzo molte amiche e amici iscritti al PD, nel dover scegliere tra candidature che considerano ugualmente valide seppur con caratteristiche differenti.

C’è la volontà naturalmente di proseguire oltre all’impegno in Consiglio comunale a Ladispoli anche l’impegno in Città Metropolitana, dove il ruolo di Consigliere è stato importante oltre che per il sottoscritto, per la Città di Ladispoli, che è stata al centro di importanti contributi in tutti questi anni e ora grazie all’elezione a Roma di Gualtieri il centrosinistra governerà a Palazzo Valentini”.

Federico Ascani